В Минэкономразвития сообщили, что России не грозит «ипотечный пузырь»

Ситуация на российском рынке кредитования, в частности, на рынке ипотеки не является «пузырем», считают в Минэкономразвития.

«Рост объемов розничного кредитования не носит взрывного характера, а происходит плавно. С 1 января 2018 года мы видим структурный сдвиг в кредитовании населения в пользу менее рискованного, долгосрочного ипотечного кредитования», — сказал замминистра экономического развития Илья Торосов.

Его пояснение представила пресс-служба Минэкономразвития в ответ на запрос «Газеты.Ru».

По словам Торосова, сейчас ипотека составляет примерно половину от всей кредитной задолженности населения, но это «хорошая тенденция».

«Объем ссуд с просрочкой платежей более 90 дней в общем объеме кредитов населению после роста в 2020 году снижается, — уточнил замминистра. — Причем ипотека — в лидерах по улучшению качества розничных портфелей. При параллельном росте реальных располагаемых доходов населения (за 9 месяцев 2021 года увеличились на 4,1% к аналогичному периоду прошлого года) это — главное свидетельство того, что ситуация на розничном рынке кредитования не является «пузырем».

По прогнозам министерства, в 2022 году число ипотек на руках граждан все еще будет расти, но более плавно. Этому будут способствовать ограничительные меры со стороны Банка России. Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который обязывает письменно информировать заемщика о чрезмерной долговой нагрузке. Законопроект уже принят в первом чтении.