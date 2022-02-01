В России за пять лет вырос индекс доступности жилья

СберИндекс отметил рост индекса доступности жилья в России за пять лет, сообщает пресс-служба компании. Так, с 2017 года по 2021 год он вырос на 10,4%. Сейчас в среднем по стране на обычную заработную плату можно приобрести 33,2 кв. м жилья, в ипотеку – 42,2 кв. м.

В 2022 году доступность жилья будет расти за счет опережающего увеличения номинальных доходов населения на фоне ожидаемого замедления роста цен на недвижимость, считают аналитики СберИндекса.

«В России за последние 5 лет квартиры на вторичном рынке, как правило, были доступнее. При прочих равных, один заемщик мог купить на 2,7 метра больше, чем в новостройке. С июля 2020 года на фоне действия государственных программ поддержки, опережающими темпами росла доступность «первички». Несмотря на то, что сейчас наблюдается временное снижение доступности жилья, мы прогнозируем, что уже в 2022 году этот показатель начнет восстанавливаться за счет опережающего увеличения номинальных доходов населения на фоне ожидаемого замедления роста цен на недвижимость», — отметил старший управляющий директор, главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

В 12 регионах в течение пяти лет динамика была немного хуже, чем в стране в обще, отметил он. По его словам, это связано с ростом цен на недвижимость и увеличением стоимости строительных материалов.

По его словам, речь идет о таких регионах как Москва 5,2%, Санкт-Петербург (6,7%), Московская (6,6%), Калининградская области (5,8%) и Краснодарский край. В последнем доступность жилья упала даже по сравнению с началом 2017 г. Сейчас на медианную зарплату местный житель сможет купить на 1,4 кв. м меньше, чем пять лет назад.

Ежегодное повышение доступности квартир в целом по стране с января 2017 года и до коронакризиса составляло в среднем 3,5 кв. м в год, а если не учитывать столицы – 4,7 кв. м. С другой стороны, в отдельных регионах ситуация совершенно другая. Так, в девяти регионах доступность выросла на 20 кв. м и более. Однако, Краснодарский край оказался единственным субъектом страны, где этот показатель сейчас даже ниже, чем пять лет назад.

Между тем в Москве и Санкт-Петербурге за последние пять лет также наметился тренд на улучшение ситуации. Сейчас типичный житель этих макрорегионов может позволить себе приобрести соответственно на 5,2 и 6,7 кв. м больше. Такой прирост индекса соответствует увеличению доступности квартир на 25%-33%. В 2015 году доходов хватало на 15 «квадратов». Таким образом семья из двух человек могла рассчитывать на квартиру лишь чуть более 30 кв. м.