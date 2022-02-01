С 1 февраля в России выросла пошлина на экспорт нефти

С 1 февраля на $1 выросла пошлина на экспорт нефти из России. Как сообщает Минэкономразвития РФ, теперь пошлина составляет $47,7 за тонну.

За период с 15 декабря 2021 года по 14 января 2022 года, средняя цена на нефть марки Urals составила $77,16 за баррель. Месяцем ранее она составляла $75,75.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла выросла на $0,3 до $14,3, на темные — до 47,7$ (на 1$).

C 1 февраля 2002 года пошлина на сжиженный газ (СПБТ) составит 35,9.

Аналитики Bank of America прогнозируют, что к лету 2022 года цены на нефть могут вырасти до $120 за баррель. Эксперты отмечают, что российскому бюджету это бы принесло миллиарды долларов. Но есть и очевидные риски — покупатели могут переключиться на альтернативные источники энергии. О преимуществах и недостатках дорогой нефти для России и россиян, — в материале «Газеты.Ru».