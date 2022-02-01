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В России выросла часть социальных выплат и пособий

Часть социальных выплат и пособий с 1 февраля выросла на 8,4%

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В России с 1 февраля на 8,4% выросла часть социальных выплат, пособий и компенсаций. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Об этом сказано на официальном сайте Правительства РФ.

Материнский капитал на первого ребенка увеличился с 483,9 тыс. руб. до 524,5 тыс. руб., а на второго и последующих детей — до 693,1 тыс. руб.

Были проиндексированы выплаты инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, Героям России, пострадавшим на производстве.

Отмечается, что индексация было проведена с учетом фактической, а не прогнозируемой инфляции.

По данным Росстата, рост потребительских цен в минувшем году составил 8,4% — это шестилетний максимум.

Ранее профессор кафедры и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова напомнила, что в текущем году будут проиндексированы страховые пенсии (с 1 января) на 5,9%, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (с 1 апреля) на 7,7%.

28 января сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым страховые пенсии проиндексируют на уровне 8,6%. Решение об индексации выплат затронет 30,8 млн соотечественников, которые получают страховые пенсии.

Предполагается, что Пенсионному фонду России (ПФР) понадобится допфинансирование в размере 172,8 млрд рублей.

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