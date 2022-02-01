Премьер Эстонии поручила проверить транзит белорусской нефти

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас распорядилась выяснить, были ли нарушения санкций Евросоюза против Белоруссии, связанные с транзитом белорусской нефти, намеренными. Ее слова приводит издание Delfi.

«Принципиальная внешняя политика должна выражаться и в ее применении дома - если мы договорились о санкциях, мы должны их применять, и если появляются пробелы, то нужно их устранять», — сказала она.

Она отметила, что от этого зависит репутация Эстонии на международной арене. Разобраться в проблеме поручено внешнеполитическому ведомству министерству экономики и коммуникаций и налогово-таможенному департаменту.

Ранее Белоруссия анонсировала повышение тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам с 1 февраля 2022 года. Так, резко вырастет стоимость прокачки нефти из России в третьи страны по системе «Гомельтранснефть Дружба». Например, тарифы на польском и украинском направлениях увеличатся на 7,4%.