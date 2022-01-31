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«​Сбер Управление Активами»​ снизил минимальную сумму вложений в ПИФы онлайн в десять раз

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Сбер Управление Активами» снизил минимальную сумму для вложений в открытые ПИФы через «СберБанк Онлайн» или личный кабинет компании с 1 тыс. до 100 рублей, сообщает пресс-служба компании.

«Паевые фонды — один из наиболее простых, удобных, прозрачных и эффективных инструментов для вложений на фондовом рынке. С каждым днем им пользуется все больше и больше россиян. Чтобы абсолютно любой человек в нашей стране смог максимально эффективно инвестировать с помощью ПИФов, мы в 10 раз снизили минимальный порог — до 100 рублей. Также мы запустили функцию автопополнения для одного из самых популярных наших ПИФов. Ведь не секрет, что один из главных секретов успешных накоплений — это регулярность. Даже с небольшими, но регулярными длительными вложениями, можно получить приличный доход», — вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Игорь Мамонтов.

Чтобы приобрести ПИФы, необходимо зайти в приложение, перейти во вкладку «Инвестиции» и выбрать из списка фонд для инвестирования, нажав «+». Сейчас для онлайн-покупки доступны 14 ПИФов.

Кроме того, в «СберБанке Онлайн» для ПИФа «Сбалансированный» появилась функция автопополнения, которая позволяет настроить сумму автоматического списания и периодичность платежей.

«Благодаря доступности, простоте и удобству вложения средств ПИФы подходят даже начинающим инвесторам. Они также удобны и для тех, кто не готов самостоятельно принимать инвестиционные решения из-за недостатка времени», — добавили в компании.

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