Российский олигарх мешает немецкому партнеру «Северного потока — 2»

Немецкая энергетическая компания Wintershall Dea — партнер российского газопровода «Северный поток — 2» не может провести листинг из-за позиции российского бизнесмена, основного владельца Альфа-банка Михаила Фридмана. Об этом сообщает Financial Times.

Чтобы помешать выпустить в свободный оборот акции собственников Wintershall Dea, бизнесмен использует принадлежащий ему холдинг LetterOne, который владеет долей в компании, говорится в статье.

Причина несогласия заключается в неудачном, как считают в LetterOne, времени для продажи акций. Актив может быть недооценен из-за напряженности вокруг российского газопровода.

На листинге настаивает другой владелец Wintershall Dea — немецкий химический концерн BASF.

Ранее вице-канцлер Австрии и лидер австрийских «Зеленых» Вернер Коглер призвал пополнить антироссийские санкции Евросоюза ограничениями против «Северного потока — 2».