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Аналитик Фролов напомнил о зависимости Британии от российского газа на фоне возможных энергосанкций

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Global Look Press

Если Лондон «заморозит» активы российских энергокомпаний, Британия рискует усилить собственную газовую зависимость от Москвы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, Британия сейчас самостоятельно добывает только 40 млрд кубометров газа. Ежегодное потребление страны – 75 млрд кубов. Из оставшихся 35 млрд около 14 млрд поставляет «Газпром».

«То есть, российское топливо составляет более трети от британского газового импорта», — подчеркнул эксперт.

По мнению аналитика, Лондон также может подставить Париж и Берлин: если Россия ассиметрично ответит на санкции, это коснется французских и немецких потребителей газа. В самой Британии также могут вырасти тарифы на электроэнергию.

«В середине января 2022 года Великобританию парализовал штиль, который всего за несколько дней сократил выработку электроэнергии на ветряных станциях в четыре раза», — напомнил Фролов. Он добавил, что в результате годовые тарифы на электроэнергию в Британии преодолеют отметку в £2 тыс. (около $2,7 тыс., речь идет о тарифе для домохозяйства, потребляющего 2500-5000 кВтч в год — «Газета.Ru»).

Он также добавил, что сейчас Британия полностью отрезана от разветвленной системы поставок энергоносителей континентальной Европы, что превращает ее фактически в «изолированную крепость».

31 января Times сообщила о проработке британскими парламентариями пакета мер против энергетического сектора российской экономики. Эти меры, в частности, должны включить в себя замораживание активов крупнейших российских энергокомпаний на территории Соединенного Королевства. Санкции должны вступить в силу в случае войны России и Украины.

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