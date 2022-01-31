«Коммерсантъ»: Европа скупила рекордный объем СПГ в январе

Европа в конце января привлекла рекордный в истории объем сжиженного природного газа (СПГ), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные европейской ассоциации GIE.

Так, за 28 января среднесуточный объем поступления газа в газотранспортную сеть ЕС с СПГ-терминалов составил 334 млн кубометров. Предыдущий рекорд был поставлен в ноябре 2019 года — 329 млн кубометров.

Всего по итогам января в Евросоюз может поступить 10,36 млрд кубометров регазифицированного СПГ. Месяцем ранее, в декабре 2021 года, поставки СПГ составляли 7,3 млрд кубометров.

Рекордные показатели газета объяснят тем, что спотовые цены на газ в Европе были выше, чем в Азии большую часть января, поэтому поставщикам СПГ из Атлантического бассейна было выгодно организовывать поставки европейским потребителям. Также европейцы были заинтересованы больше в СПГ, чем в трубопроводном газе, так как в большинстве контрактов поставка идет по ценам на месяц вперед. что было невыгодно в январе.

По оценке «Ъ», физические поставки «Газпрома» в ЕС сократились в январе до 233 млн кубометров в сутки.

Ранее сообщалось, что газовых хранилищах Европы осталось менее 20% от закачанного летом газа.