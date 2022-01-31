Центробанк предоставит право на «ссудные каникулы» заемщикам с потребкредитами

Банк России готовит поправки в законодательство, которые позволят каждому заемщику с потребкредитом получить «ссудный отпуск» по аналогии с ипотечными каникулами. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Предполагается, что заемщик сможет воспользоваться таким правом для каждого кредитного договора лишь один раз в течение срока его действия», — подтвердил и.о. председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

Центробанк в декабре 2021 года анонсировал введение механизма бессрочных кредитных каникул для владельцев потребкредитов. Поправки к закону «О потребительском кредите» готовит рабочая группа экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ

После введения механизма заемщики с потребзаймами смогут получить отсрочку платежей на три месяца. Пока что подобная опция доступна только гражданам с ипотекой.

По замыслу ЦБ, подать заявку и предоставить необходимые документы можно будет через «Госуслуги». Сейчас «ипотечные каникулы» предполагают личное посещение банка или направление заявления заказным письмом. Оформление через «Госуслуги», по мнению регулятора, сократит число отказов на «кредитные каникулы» со стороны банков.

Планируется также расширить список трудных ситуаций, попав в которые заемщик сможет претендовать на льготу. Так, сейчас одна из причин подать заявку — продолжительная болезнь. В текущей редакции срок болезни — два месяца, в новой он сокращается до месяца. Это увеличит круг претендентов на кредитные каникулы.