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В Австрии заявили о необходимости включения «Северного потока — 2» в санкции ЕС

Вице-канцлер Австрии Коглер: санкции ЕС должны включать «Северный поток — 2»

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Global Look Press

Санкции Евросоюза в отношении России при необходимости должны включать в себя вопрос эксплуатации «Северного потока — 2». Об этом заявил вице-канцлер Австрии и лидер австрийских «Зеленых» Вернер Коглер, сообщает ТАСС.

По его словам, «Северный поток — 2» является частью европейской внешней политики и партнеры по австрийской правительственной коалиции имеют разное мнение по поводу этого газопровода. Коглер подчеркнул, что этот газопровод еще не запущен в эксплуатацию и незаполненность европейских газовых хранилищ газом в настоящее время вызвана другими причинами.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Ранее посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский рассказал, что для Москвы важно, что австрийские власти против использования проекта газопровода «Северный поток — 2» для давления на Россию в контексте кризиса на Украине.

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