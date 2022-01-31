Захарова отреагировала на угрозу Лондона конфисковать собственность российских олигархов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала высказывание министра иностранных дел Лиз Трасс о возможности конфисковать собственность российских бизнесменов.

Накануне Трасс в интервью телеканалу Sky News заявила, что Лондон может ввести санкции против российских олигархов и компаний, служащих опорой для российского государства и причастных к ситуации с Украиной.

«Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы! Доведете свою мысль до реализации, сможете претендовать на получение знака «За взаимодействие». Старайтесь. Да, кстати. Там у вас списочек имеется, кого из коррупционеров Россия просила выдать», — написала Захарова.

Ранее стало известно, что МИД Великобритании объявит об ужесточении санкционного режима в отношении России 31 января.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.