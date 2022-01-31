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В Минсельхозе допустили возможность роста цен на молочную продукцию

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Министерство сельского хозяйства допускает продолжение роста цен на молочную продукцию в России, однако не считает, что он будет резким. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

«На фоне продолжающегося повышения затрат на электроэнергию, логистику, ветпрепараты, упаковку и другие составляющие себестоимости возможны случаи пересмотра цен на отдельные позиции в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей», — указано в сообщении.

При этом Минсельхоз подчеркивает, что несмотря на увеличение издержек производителей, на протяжении 2021 года динамика цен на молочную продукцию оставалась ниже продовольственной инфляции. Предприятиям отрасли удается макс максимально сдерживать рост при помощи оптимизации внутренних процессов и снижения собственной маржинальности.

Помимо этого, ведомство также прорабатывает вопрос уточнения предельной стоимости скотоместа при расчете компенсации части понесенных затрат на проекты строительства и модернизации животноводческих комплексов, которые начали реализовывать с текущего года.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что один из ведущих производителей молочной продукции в России Danone оповести ритейлеров об удорожании части ассортимента почти на 10% с февраля. Причиной стал рост себе стоимости производства.

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