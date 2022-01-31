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«Известия»: к июлю плата по ипотеке может вырасти на 21%

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Ежемесячный платеж по ипотеке может увеличится на 21% к июлю 2022 года для тех, кто оформил ее на 20 лет с первоначальным взносом в размере 15%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова рассказала, что в случае увеличения стоимости недвижимости на 5% за с января по июнь и росте средней ипотечной ставки с 9,9% до 12% ежемесячный платеж для взявших ипотеку на 20 лет с первоначальным взносом в размере 15% может достигнуть 21%. При этом переплата за весь срок пользования кредитом вырастет на 32%, а сумма кредита вместе с платой по процентам за весь срок — на 19%.

При соответствующих условиях ежемесячная плата за ипотеку для владельцев квартиры площадью 30 кв. м (при стоимости 1 кв. м 82 605 руб.) вырастет с 20 188 до 24 353 рублей, а итоговая стоимость покупки достигнет 6,2 млн рублей.

Управляющий партнера компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский выразил мнение, что улучшить ситуацию можно с помощью пролонгирования льготной ипотеки после 1 июля 2022 года на более длительный срок или за счет расширения адресных программ с государственной поддержкой.

Ранее аналитики заявили о грядущем росте ставок по ипотеке.

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