Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Европарламенте назвали заявления Зеленского угрозой экономике Украины 10:36
«Ушел мастер»: Ирина Купченко вспомнила о работе в картине Мережко «Одинокая... 10:29
«АвтоВАЗ» вновь остановил выпуск Lada Granta 10:27
Скелетонисты Трегубов и Семенов пропустят ОИ-2022 из-за COVID-19 10:22
В Минсельхозе допустили возможность роста цен на молочную продукцию 10:21
Посол Украины в ФРГ обвинил главу комитета Бундестага в игнорировании 10:21
В Москве выросла заболеваемость коронавирусой инфекцией среди детей 10:17
В Госдуме предложили запретить педофилам доступ в интернет 10:17
В Японии выступили против антироссийских санкций 10:07
Посол РФ рассказал, как Украина использует Канаду 10:04

В США рассказали, как Россия «победит» Украину «без единого выстрела»

Foreign Policy: Россия может нанести ущерб экономике Украины и без военного конфликта

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Обозреватель американского журнала Foreign Policy Элизабет Броу заявила, что Россия способна нанести удар по украинской экономике и без «военной агрессии».

На фоне усугубления ситуации с Украиной крупнейшее объединение гигантов страхового рынка — Объединенный военный комитет (Joint War Committee) — готовится созвать внеочередное заседание. Украину могут внести в список «мест повышенного риска», после чего обычно страховщики повышают страховые коэффициенты, а международным перевозчикам будет трудно найти желающих сотрудничать с украинским бизнесом, пишет Броу.

«Компаниям, желающим доставлять товары в порты Украины и обратно, будет трудно найти страховщика — а без страховки бизнес слишком опасен», — говорится в статье.

Эксперты отмечают, что за последние несколько лет страховые тарифы для Украины, за исключением Донбасса, и так резко выросли. Таким образом, считает обозреватель Foreign Policy, Россия способна нанести экономике Украины серьезный вред, «даже не отправляя ни одного солдата через границу».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев уже страдает экономически из-за паники по поводу эскалации ситуации в стране. Президент Украины Владимир Зеленский также попросил не паниковать по поводу якобы готовящегося «вторжения», так как нагнетание обстановки плохо сказывается на украинской экономике.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть