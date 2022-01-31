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Международные платежные системы испугались конкуренции в России

«Ъ»: Visa и MasterCard выразили опасения из-за конкуренции на российском рынке

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Такие крупнейшие международные платежные системы (МПС), как Visa и MasterCard, выразили свои опасения о факторах, которые могут помешать им конкурировать на национальных рынках, включая российский. Об этом сказано в глобальной отчетности за четвертый квартал 2021 года, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщается, в число таких факторов входят коронавирусные ограничения, усиление надзора и регулирования на различных рынках, а также рост конкуренции. Также МСП опасаются развития системы быстрых платежей (СБП).

«Установленные правительством обязательства и/или ограничения в отношении международных платежных систем могут помешать нам конкурировать с поставщиками услуг в определенных странах», — говорится в отчете.

Так, в МПС указали, что в России действует фактический запрет обработки внутренних транзакций. Эта и другие меры могут помешать международным платежным системам конкурировать с местными игроками, увеличить их расходы и даже «выдавить нас из страны».

Ранее в декабре заместитель помощника министра обороны США в 2001–2005 годах при президенте Джордже Буше Ян Бжезинский предложил на несколько дней отключить РФ от SWIFT. Данная мера, как считает политик, станет предупреждением для Москвы.

Такое заявление Бжезинский сделал на фоне сообщений о том, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы планируемого «вторжения» России на Украину.

В дальнейшем глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что отключение страны от системы SWIFT не будет выгодно государствам Запада.

Как пояснил министр, в случае отключения России от системы Европе придется отказаться от российских товаров.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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