В России должники получат послабления

Поправки, которые дают гражданам-должникам послабления по исполнительным производствам с денежными требованиями, вступают в силу с февраля 2022 года. Об этом агентству «Прайм» сообщила адвокат Елена Кудерко.

Согласно новому регламенту, должникам будет гарантирован условный минимум средств ежемесячно. Он будет составлять прожиточный минимуму для социально-демографической группы, к которой относится должник.

Ранее приставы удерживали до половины всех доходов должника в счет погашения обязательств и до 70% дохода по алиментным задолженностям.

Сумма, которая оставалась на руках должника, никаким образом не нормировалась. По прежнему законодательству, приоритетом было погашение долга.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще сдерживать обещания взыскателям выплатить задолженность.

Также сообщалось, что в России замедлились темпы роста личных банкротств. По данным Единого федерального реестра «Федресурс», количество судебных банкротств россиян за прошлый год увеличилось на 62%, достигнув почти 193 тыс.