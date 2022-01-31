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Россияне стали массово закупать бытовую технику

«Известия»: в России в четыре раза вырос спрос на стиральные машины

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Российские покупатели начали массово закупать крупную и мелкую бытовую технику. Об этом сообщают «Известия».

Как заявил представитель «AliExpress Россия», спрос в некоторых категориях в первые недели января увеличился в четыре-пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Наибольшим спросом пользуются такие товары, как холодильники, стиральные машины, электрические духовые шкафы и посудомоечные машины. В 4,4 раза выросли продажи холодильников и электрических духовых шкафов, посудомоечных машин — в 2,6 раза.

Другие маркетплейсы и интернет-магазины также отметили рост продаж на сотни процентов. Участники рынка связали такой ажиотаж с обострением пандемии коронавируса: граждане хотят обустроить быт, если придется сидеть дома. Также были отменены многие развлечения, включая путешествия, из-за этого у людей появились лишние деньги, указали эксперты.

Ранее председатель Совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров спрогнозировал, что в 2022 году бытовая техника может подорожать до 15%.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цены в стране растут из-за ситуации на внешних рынках и «посткризисной волатильности». По его словам, страна не может жить замкнуто, и полностью исключить процесс подорожания товаров не может ни одно государство.

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