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Cтавка по вкладу для бедных превысит ключевую на 1 п.п.

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Процентная ставка по социальному вкладу для малообеспеченных граждан будет на 1 п. п. превышать значение ключевой. Как пишет издание «Известия», об этом говорится в проекте закона, разработанного депутатами Государственной думы РФ. Глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков участвует в его подготовке.

У россиянина при этом должен быть только один такой депозит в рублях не более чем на 100 тыс. рублей. Также граждане с низким уровнем дохода смогут открыть социальный счет в банках. Сейчас условия обсуждаются в Центральном банке России (ЦБ). Другие кредитные организации подтвердили, что готовы к дискуссии.

Ранее сообщалось, что в России запланировано создать особые финансовые инструменты — социальные вклад и счет. Он создается для тех, кто получает социальную помощь от властей.

Сведения об этом должны содержаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО).

У россиян, которые подпали под критерии, должен быть только один действующий договор как об открытии специального вклада, так и счета.

Но наличие одного из них не станет основанием для отказа доступа к другому. Если материальное положение гражданина будет соответствовать всем условиям, то банки не вправе будут отклонить его просьбу.

В ЦБ отметили, что схожие банковские продукты есть в некоторых странах Европы. Процентные ставки по ним выше рыночных, и банки не могут их самостоятельно менять. Выплачиваемые проценты по этим вкладам частично или полностью освобождены от налогов. У одного человека есть право открыть лишь один такой вклад.

Ранее вместо плоской шкалы налогообложения депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов предложил установить ставку НДФЛ в размере 25% для тех, кто зарабатывает свыше 10 млн рублей в год. В то же время для россиян, получающих МРОТ и меньше, налог следует снизить до 5% или до нуля, считает коммунист. Подробнее — в материале «Газеты. Ru».

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