Жириновский призвал запретить операции в долларах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в России следует запретить оборот долларов. С соответствующим заявлением он выступил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Забирайте ваши доллары! Нам не нужен ни один ваш доллар! К этой грязи мы даже руками прикасаться не будем. Разве они это сделают? Нет. Резко упадет доверие к доллару», — сказал политик.

По его мнению, отказ от американской валюты будет важным и решительным антизападным шагом.

Жириновский также призвал перестать поставлять российский газ в Европу, чтобы жители стран Евросоюза «замерзли и восстали».

Ранее этот политик заявил, что доллар может «погибнуть» из-за обострения отношений между РФ и США.

До этого стало известно о том, что Россия полностью поменяет структуру вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), выйдя из доллара и добавив золото. Глава Минфина страны Антон Силуанов рассказал, что структура вложений ФНБ будет изменена в течение месяца.