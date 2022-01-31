Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В России могут запретить уничтожение продуктов 01:27
Cтавка по вкладу для бедных превысит ключевую на 1 п.п. 01:23
Зидан отреагировал на победу Надаля над Медведевым в финале Australian Open 01:18
В РЖД предложили пересмотреть правила перевозок смерзающихся грузов в зимний... 01:02
Жириновский призвал запретить операции в долларах 01:01
Скончался актер Говард Хессеман 00:53
В «Аталанте» отреагировали на новость о переходе Миранчука... 00:43
Ген гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая II цесаревича Алексея 00:34
СМИ: Миранчук зимой станет игроком «Лацио» 00:28
Соловьев предложил наказание для Верки Сердючки за песню о Бандере 00:24

Проект II терминала СПГ в Греции получил окончательное инвестирование

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

О строительстве в Греции второго терминала по приему сжиженного природного газа — в Александруполисе — принято окончательное инвестиционное решение. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение оператора проекта Gastrade SA.

Сейчас в Греции работает один терминал СПГ — Revithoussa LNG компании DESFA, в 45 км от Афин. В прошлом году он смог принять 2,4 млрд куб. м газа.

В конце 2023 года должен заработать новый плавучий терминал мощностью 5,5 млрд куб. м. По сообщению оператора, мощности терминала законтрактованы уже наполовину. По мнению Gastrade, отсюда газ может пойти на рынки Греции, Болгарии, Северной Македонии, Молдавии, Румынии, Сербии и Украины.

Проект получил государственную поддержку от Греции на € 167 млн.

Ранее сообщалось, что российский газ будет востребован в Европе и в Азии и после 2035 года, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, странам ЕС с большой вероятностью придется переносить сроки реализации программы по декарбонизации экономики, потому что она требует крупных инвестиций от бизнеса, а вкладываться в «общее благо» себе в ущерб европейские бизнесмены не спешат.

Также Bloomberg со ссылкой на опрошенных финансистов писал, что европейские страны стремятся снизить стоимость газа для потребителей, но усилий правительств недостаточно для достижения этой цели, что может привести к большим проблемам.

Как отметило агентство, нынешний рост цен на газ (в три раза по сравнению с прошлым годом) и электричество является одним из самых тяжелых энергетических кризисов в истории. Под угрозой находятся многие семьи, которые не смогут оплатить коммунальные платежи.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть