Проект II терминала СПГ в Греции получил окончательное инвестирование

О строительстве в Греции второго терминала по приему сжиженного природного газа — в Александруполисе — принято окончательное инвестиционное решение. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение оператора проекта Gastrade SA.

Сейчас в Греции работает один терминал СПГ — Revithoussa LNG компании DESFA, в 45 км от Афин. В прошлом году он смог принять 2,4 млрд куб. м газа.

В конце 2023 года должен заработать новый плавучий терминал мощностью 5,5 млрд куб. м. По сообщению оператора, мощности терминала законтрактованы уже наполовину. По мнению Gastrade, отсюда газ может пойти на рынки Греции, Болгарии, Северной Македонии, Молдавии, Румынии, Сербии и Украины.

Проект получил государственную поддержку от Греции на € 167 млн.

Ранее сообщалось, что российский газ будет востребован в Европе и в Азии и после 2035 года, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, странам ЕС с большой вероятностью придется переносить сроки реализации программы по декарбонизации экономики, потому что она требует крупных инвестиций от бизнеса, а вкладываться в «общее благо» себе в ущерб европейские бизнесмены не спешат.

Также Bloomberg со ссылкой на опрошенных финансистов писал, что европейские страны стремятся снизить стоимость газа для потребителей, но усилий правительств недостаточно для достижения этой цели, что может привести к большим проблемам.

Как отметило агентство, нынешний рост цен на газ (в три раза по сравнению с прошлым годом) и электричество является одним из самых тяжелых энергетических кризисов в истории. Под угрозой находятся многие семьи, которые не смогут оплатить коммунальные платежи.