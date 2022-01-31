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ФРС может резко повысить ставку

Financial Times: ФРС может прибегнуть к резкому повышению ставки из-за рекордной инфляции

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Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters

Из-за борьбы с инфляцией Федеральная резервная система (ФРС) может пойти на более резкое повышение базовой учетной ставки. Об этом в интервью Financial Times заявил президент Федерального резервного банка Атланты, входящего в систему ФРС, Рафаэль Бостич.

По словам банкира, «сейчас рассматриваются все варианты».

«Если будут данные, которые говорят о необходимости повышения ставки на 50 базисных пунктов, я поддержу такую меру. Если какие-то шаги имеют смысл, их надо делать»,— указал Бостич. В последнее время ФРС традиционно повышало или понижало ставку за один раз не более, чем на 0,25%.

В ФРС много раз за последнее время заявляли, что их беспокоит рост инфляции в США. Отмечается, что она достигла рекордного темпа с начала 1980-х годов. Потребительские цены в США к концу 2021 года ускорили рост до 7% с 6,8%, которые наблюдались в ноябре. Лишь только за декабрь они выросли на 0,5%.

За 2021 год базовая инфляция в США, за исключением цен на продукты и энергоносители, оказалась на уровне 5,5%. Продукты же подорожали на 6,3%, а сами энергоносители прибавили в цене почти треть (+29,3%).

Президент федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер в середине января в интервью Financial Times заявил, что готов поддержать три раунда повышения учетной ставки. При этом ранее шла речь только о двух раундах повышения.

26 января ФРС США решила сохранить базовую процентную ставку на уровне 0–0,25%.

На слушаниях банковского комитета сената 11 января председатель ФРС США Джером Пауэлл озвучил четкую последовательность действий по нормализации монетарной политики: в марте закончится программа количественного смягчения, а затем на протяжении года ожидается несколько повышений ключевой ставки. Как считают опрошенные «Газетой. Ru» эксперты, американский регулятор перейдет к циклу повышения ставок именно в марте.

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