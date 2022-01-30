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ЕС ведет переговоры по поставкам газа с тремя странами

Боррель: ЕС ведет переговоры по газу с США, Катаром и Азербайджаном на случай перебоев поставок РФ

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Lukasz Szelemej/AP

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европа ведет переговоры по газу с Соединенными Штатами, а также Катаром и Азербайджаном на случай, если Российская Федерация предпримет меры по сокращению или прекращению поставок топлива. Об этом он написал в своем блоге.

«Нам необходимо подготовиться на случай, если дипломатические методы потерпят неудачу. Мы рассматриваем все варианты и сценарии, включая работу с партнерами, такими как Соединенные Штаты, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа в случае, если Россия решит сократить или прекратить поставки», — написал Боррель.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США и Евросоюз прорабатывают альтернативные маршруты поставок природного газа в Европу на случай эскалации кризиса вокруг Украины.

Накануне стало известно, что у ФРГне получится в скором времени найти замену российским топливу в случае остановки экспорта газа, угля и нефти.

По данным Федерального института геонаук и природных ресурсов (BGR), на поставки России приходится порядка 34% импорта нефти, более 50% импорта газа, 45% импорта каменного угля в Германию.

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