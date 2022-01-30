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США и ЕС будут прорабатывать альтернативные варианты поставок газа в Евросоюз

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Иван Руднев/РИА «Новости»

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США и Евросоюз прорабатывают альтернативные маршруты поставок природного газа в Европу на случай эскалации кризиса вокруг Украины. Об этом он рассказал в эфире Fox News.

»Министерство обороны и администрация Соединенных Штатов полноценно работают с государствами по всему миру и в регионе, обсуждая возможные варианты альтернативных поставок энергии на случай, если Россия решит использовать свои энергоресурсы в качестве оружия в конфликте вокруг Украины», — утверждает Кирби.

Ранее стало известно, что у Германии не получиться быстро найти замену российским топливу в случае остановки экспорта газа, угля и нефти.

По данным Федерального института геонаук и природных ресурсов (BGR), на Россию приходится 34% импорта нефти, более 50% импорта газа, 45% импорта каменного угля в Германию.

Накануне газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников рассказала, что комиссар по энергетике Еврокомиссии Кадри Симсон намерена в начале февраля организовать переговоры с Азербайджаном, чтобы обсудить дальнейшую возможность по увеличению поставок газа в Евросоюз.

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