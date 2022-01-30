«Известия»: спрос на продукты в 2021 году в России вырос вдвое

В России вырос спрос на продукты в 2021 году с 1,7% до 4,1% по сравнению с 2020 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование NielsenIQ.

Аналитики выяснили, что наибольшим спросом в прошлом году пользовались свежие продукты — фрукты, овощи и готовая еда. При этом в 2020 году на фоне пандемии россияне в основном покупали продукты длительного хранения (макароны, крупы, консервы) и в больших количествах.

Также в России вырос спрос на безалкогольные напитки и товары для домашних животных.

В тоже время продажи non-food по итогам 2021 года снизились на 2,9% в натуральном выражении. В эту категорию входят такие товары, как зубная паста, шампунь, моющие средства.

Ранее сообщалось, что россияне заинтересовались выращиванием овощей дома. Эксперты объяснили интерес к товарам для домашнего садоводства двумя причинами — поиском новых хобби и желанием сократить траты на продукты.