Эксперт оценил перспективы рубля в начале февраля

Заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров спрогнозировал курс рубля в ближайшее время, сообщает «Прайм».

Специалист считает, что рубль ослаб из-за геополитической напряженности. Также он напомнил, что из-за растущего давления на рубль и увеличения волатильности Центробанк решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке.

По его словам, если на рубль будет продолжено давление, то ЦБ может выйти на рынок с дополнительными интервенциями, то есть начать продавать валюту.

Еще один важный фактор для курса рубля — решение по ключевой ставке, которое планируется огласить на заседании Банка России 11 февраля.

«В феврале верится, что напряженность спадет, дипломатия победит, эмоции уйдут и Центральный банк поднимет ключевую ставку, это может позитивно повлиять на российский рубль и даст «топлива» для укрепления до 76-74 рублей за доллар», — заключил Макаров.

Ранее сообщалось, что курс рубля резко поднялся после рекордного падения на фоне заявлений МИД России о недопустимости войны с Украиной.