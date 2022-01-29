Глава бывшей партии Меркель выступил против отключения России от SWIFT

Евросоюз навредит сам себе, если попробует отключить Россию от международной платежной системы SWIFT. Такую позицию высказал председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц в интервью Die Welt.

«Таким образом, мы сами себе сильно навредим», — сказал политик.

Кроме того, Мерц считает ошибкой попытку Евросоюза заключить соглашение об ассоциации с Украиной. Он отметил, что договор противоречит ее торговым договоренностям с Россией.

«Мы в ЕС должны уважительно относиться к тому, что страны, которые, к примеру, заключают соглашения об ассоциации или свободной торговле с Европейским союзом, могут в то же время иметь обязательства перед другими экономическими зонами», — пояснил он.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Соединенные Штаты могут ввести санкции против российских банков, однако не рассматривают введение рестрикций, затрагивающих экспорт нефти и газа, а также отключение России от SWIFT.

Германия в рамках обсуждения возможных санкций против России сняла с рассмотрения вопрос об отключении от SWIFT. В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что британские власти обсуждают подобную меру с США.