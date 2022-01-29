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Глава бывшей партии Меркель выступил против отключения России от SWIFT

Председатель ХДС Мерц назвал отключение России от SWIFT страшной ошибкой для ЕС

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Depositphotos

Евросоюз навредит сам себе, если попробует отключить Россию от международной платежной системы SWIFT. Такую позицию высказал председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц в интервью Die Welt.

«Таким образом, мы сами себе сильно навредим», — сказал политик.

Кроме того, Мерц считает ошибкой попытку Евросоюза заключить соглашение об ассоциации с Украиной. Он отметил, что договор противоречит ее торговым договоренностям с Россией.

«Мы в ЕС должны уважительно относиться к тому, что страны, которые, к примеру, заключают соглашения об ассоциации или свободной торговле с Европейским союзом, могут в то же время иметь обязательства перед другими экономическими зонами», — пояснил он.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Соединенные Штаты могут ввести санкции против российских банков, однако не рассматривают введение рестрикций, затрагивающих экспорт нефти и газа, а также отключение России от SWIFT.

Германия в рамках обсуждения возможных санкций против России сняла с рассмотрения вопрос об отключении от SWIFT. В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что британские власти обсуждают подобную меру с США.

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