В акватории стран ЕС зафиксировано резкое увеличение числа танкеров с СПГ

Сотрудники газеты Nikkei Asia изучили спутниковые данные и установили, что в акватории стран Европейского союза резко стало больше танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ). Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что в январе 2021 года в регионе насчитывалось 24 танкера, а в январе 2022 года там уже 40 танкеров с СПГ. Кроме того, свыше 20 судов, которые в ноябре 2020 года доставляли СПГ в Азию, в январе нынешнего года были зафиксированы на морских маршрутах между Европой и Ближним Востоком или Северной Америкой.

Накануне стало известно, что более 20 танкеров с газом направляются из США в Европу на фоне попыток ЕС и Вашингтона найти альтернативу российскому топливу.

По данным The Wall Street Journal, таким образом западные страны пытаются восполнить сокращающиеся запасы топлива. Отмечается, что тем же путем могут быть отправлены еще 33 танкера, при этом «они покроют лишь часть» российских поставок.