В Германии оценили шансы найти замену газу из России

Германия не сможет быстро найти замену российским газу, углю и нефти в случае остановки их экспорта. Об этом сообщает издание Welt со ссылкой на данные Федерального института геонаук и природных ресурсов (BGR).

«Найти замену для энергетического сырья в таком объеме за короткий срок нельзя. Быстро и полностью заменить ту рыночную долю, которая приходится на Россию в угле, газе и нефти, крайне сложно и даже невозможно», — выразил мнение эксперт BGR Мартин Пайн.

Согласно данным федерального института, на Россию пришлось 34% импорта нефти, более 50% импорта газа, 45% импорта каменного угля.

По мнению эксперта из Института немецкой экономики в Кельне Хубертуса Бардта, очень сложно заменить газ другими источниками энергии, в кратчайшие сроки найти этому топливу альтернативу в промышленности и для отопления практически не представляется возможным.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщила, что комиссар по энергетике в Европейской комиссии Кадри Симсон намерена в начале февраля организовать переговоры с Азербайджаном, чтобы обсудить возможность увеличения поставок газа в Европу.

Издание отмечает, что в Европе опасаются того, что Россия может сократить свои поставки топлива в государства ЕС в качестве ответной меры на санкции Запада.