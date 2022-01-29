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HR-специалисты назвали отрасли с самой сильной нехваткой кадров

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Самый острый дефицит специалистов в России сейчас наблюдается в сфере консультирования, сервисных работ, страховании, в продажах, строительстве, медицине, IT, сообщила «Газете.Ru» руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова. Не хватает также рабочего и домашнего персонала. На одну вакансию во всех этих отраслях приходится менее двух резюме.

На рынке труда в целом сейчас повышенный спрос на работников, отметила эксперт. Общее количество открытых вакансий на hh.ru в январе 2022 года уже в два раза превышает показатели января 2021 года и в полтора раза – декабря 2021 года.

Больше всего открыто вакансий в категориях: продажи (327,8 тыс.), «начало карьеры, студенты» (138,3 тыс.), рабочий персонал (122,9 тыс.), ИТ (120,2 тыс.), транспорт, логистика (115,6 тыс.), строительство, недвижимость (113,3 тыс.). производство, сельское хозяйство (105,4 тыс.), административный персонал (91,3 тыс.), маркетинг, реклама, PR (52,0 тыс.), бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия (50,3 тыс.).

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Число трудоспособных и экономически активных людей в России сокращается по причинам демографической ямы, снижения внешних и внутренних миграционных потоков, повышенной смертности, в том числе от Covid-19», — сообщила Игнатова.

По ее словам, количество соискателей просто не успевает за повышенным спросом со стороны работодателей, которые достаточно быстро сориентировались в новой пандемической реальности, изменили бизнес-модели на работу в цифровой среде. «Все это потребовало новых, дополнительных сотрудников. Но их просто не оказалось на рынке, чтобы даже отчасти удовлетворить такой спрос», — объяснила Игнатова.

На острую нехватку рабочей силы ранее указывали и специалисты SuperJob. В обзоре компании, опубликованном в декабре 2021 года, говорилось, что спрос со стороны бизнеса оказался выше, чем это было до пандемии. Соискатели при этом предпочитают не идти в нестабильные отрасли.

По данным SuperJob, число вакансий по России в целом значительно выросло в сфере медицины (за год – в 1,7 раза), фармацевтики (в 2,5 раза), разработки ПО (на 90%), информационной безопасности (в два раза), строительстве (в 2 раза) и других отраслях.

«Роботы пока не в состоянии полностью заменить человеческий труд, а потому главный ресурс на рынке труда — по-прежнему люди, и пандемия напомнила работодателям об этом. Более года компании испытывают сложности с привлечением и удержанием персонала. Соискатели стали заметно реже соглашаться на невыгодные для себя условия труда и оплаты», — отметили специалисты сервиса.

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