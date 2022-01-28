ЕС готовится к перебоям с поставками газа из-за разногласий с Россией

Евросоюз рассматривает возможность провести своп-сделку с несколькими странами, чтобы избежать перебоев в поставках газа в Европу, к которым, в частности, может привести ситуация вокруг Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя Еврокомиссии.

По его данным, ЕС обсуждает данный вопрос с Катаром и Норвегией. Брюссель также тесно контактирует с Алжиром, Египтом и странами Азии, чтобы выяснить, возможно ли осуществить такую сделку.

Ранее вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что никакой вины ни «Газпрома», ни РФ в энергокризисе в Европе нет.

До этого в Госдепе США заявили, что Россия может напасть на Украину в любой момент.

Минувшей осенью и этой зимой в западных СМИ, а также на Украине участились заявления о том, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. Предполагается, что это произойдет с трех фронтов: с материка, с территории Крыма, а также через Белоруссию.

В России неоднократно отвергали подобные утверждения. Комментируя тезис о вторжении России на Украину, российский президент Владимир Путин напоминал, что об этом говорили еще в начале 2021 года, однако этого так и не случилось.