Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В США потребовали от России объяснений по ситуации на Украине 21:11
Черчесов переболел коронавирусом и вернулся к работе с «Ференцварошем» 21:10
Переговоры по иранской ядерной программе приостановлены 21:00
Продюсер Андрей Тропилло попал в больницу с коронавирусом 20:59
Подростки, подозреваемые в подготовке нападения на школу в Нижнем... 20:58
Избитый фотоблогер призвал россиян не ездить в Египет 20:55
Бензема уплатил €230 тысяч компенсации по делу о шантаже Вальбуэна 20:52
Летчик-испытатель перечислил возможные причины падения вертолета под Ульяновском 20:47
В Госдуме назвали плюсы от создания Социального фонда России 20:35
Зеленский прокомментировал сообщения об эвакуации дипломатов из Киева 20:33

WSJ: США не собираются отключать Россию от SWIFT

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Соединенные Штаты в настоящее время не рассматривают введение против России санкций, затрагивающих экспорт нефти и газа, а также отключение России от SWIFT. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

При этом, по данным издания, работа на санкциями против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины находится на финальной стадии. Возможные ограничения могут коснуться части крупнейших российских банков. Также рассматривается введение запрета на операции с госдолгом РФ и экспортного контроля в ключевых секторах экономики.

Однако окончательное решение по санкциям пока не принято, уточняет газета.

Ранее Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Vortexa писало, что в случае введения санкций против экспорта российской нефти может серьезно пострадать Европа. Аналитики подчеркнули, что за последние годы Евросоюзу не удалось сократить зависимость от российской сырой нефти, поэтому региону будет сложнее восполнить потерянные объемы и найти альтернативные источники топлива. В худшем случае Европа лишится примерно 2,4 млн баррелей в сутки (согласно среднему уровню 2021 года).

Германия в рамках обсуждения возможных санкций против России сняла с рассмотрения вопрос об отключении от SWIFT. В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что британские власти обсуждают подобную меру с США.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть