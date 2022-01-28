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В США заявили о невозможности ввести эффективные антироссийские санкции из-за Британии

Times: антироссийские санкции не будут эффективны из-за лояльности Британии к финансам из РФ

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Reuters

В США обеспокоены возможной неэффективностью санкций против России из-за лояльности Великобритании к российскому капиталу на территории страны, сообщает газета The Times.

«Угроза состоит в следующем: российские деньги так укоренились в Лондоне теперь, что возможность использовать их в качестве рычага против Путина может быть утеряна», — объяснил изданию источник в Вашингтоне.

The Times отметила недоумение и разочарование американских дипломатов, поскольку в Британии не могут принять решительных мер в борьбе с поступающим российским капиталом.

Точный объем финансовых потоков из России трудно определить, пишет газета. В 2016 году правительство оценило количество «средств с коррупционным происхождением». С 2019 года, когда премьерское кресло занял Борис Джонсон, правящая консервативная партия получила £2 млн от источников, которые обладают связями с Россией.

К борьбе с российским капиталом в Великобритании призывали парламентские комитеты страны по разведке и по иностранным делам, а также британский омбудсмен по вопросам противодействия коррупции Джон Пенроуз, обвинивший правительство в заморозке принятия проекта закона об экономических преступлениях.

Согласно законопроекту, состоятельные люди были бы обязаны предоставлять информацию о подставных компаниях для приобретения недвижимости в стране, что могло бы остановить отмывание денег лицами из РФ и Ближнего Востока, которые «связаны с государством и могут прятать свое богатство».

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в стране разрабатывается законопроект новых санкций в отношении России.

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