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Канцлер Австрии пожаловался на рост цен из-за ситуации вокруг Украины

Канцлер Австрии Нехаммер: Европа переживает ситуацию с высокой стоимостью энергоресурсов

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил по итогам спецзаседания, что ситуация вокруг Украины влияет на цену газа в Европе, сообщает ТАСС.

Он рассказал, что европейские страны переживают ситуацию с высокой стоимостью на топливо и энергоресурсы.

«Мы в Австрии и всей Европе сейчас переживаем сильный рост цен на товары повседневной необходимости, топлива, энергию, особенно электричество и отопление», — отметил Нехаммер.

По его словам, на это, в том числе, влияет ситуация вокруг Украины.

«Ситуация там более чем напряженная. Становится больше признаков, что Российская Федерация сейчас обладает достаточными военными мощностями, чтобы предпринять частичное вторжение», — сказал канцлер.

Он подчеркнул, что население Австрии в текущей ситуации ощущает повышение цен, поэтому правительство учредило пакет помощи в размере €1,7 млрд. Также по €150 выделят всем социально уязвимым жителям страны, а также нуждающимся домохозяйствам.

Ранее The Wall Street Journal сообщил о том, что из США в Европу направляются более 20 танкеров с газом на фоне попыток ЕС и Вашингтона найти альтернативу российскому топливу.

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