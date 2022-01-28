Белоруссия повысила тарифы на прокачку нефти из России

Белоруссия решила изменить тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам с 1 февраля 2022 года. Об этом сообщает министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики.

Так, резко повышается стоимость прокачки нефти из России в третьи страны по системе «Гомельтранснефть Дружба». Например, тарифы на польском и украинском направлениях вырастут на 7,4%. После повышения они составят 418,3 рубля и 179,65 рубля за тонну соответственно без учета НДС.

Для остальных направлений тарифы вырастут в среднем на 7,4%. Для белорусских нефтеперерабатывающих заводов при экспорте и оплате в белорусских рублях тарифы будут проиндексированы на 7,3-8,4%.

10 декабря компания «Белоруснефть» отменила планы на экспорт нефтепродуктов в Германию после введения Евросоюзом санкций. Как рассказали источники, Минску удалось продать лишь часть тендера на поставку нефти — планировалось экспортировать порядка 40 тыс. тонн в месяц.