Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Камельзон о выходе Медведева в финал Australian Open: кому не нравится –... 15:17
Новый ракетный дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье 15:13
В Раде оценили заявления США о Украине и РФ 15:12
Американская лыжница: на Олимпиаде в Сочи нам заклеивали скотчем двери автобуса 15:08
В Германии обвинили Украину в «переходе всех границ» 15:08
Израиль облегчит процедуру въезда для привитых «Спутником V» россиян 15:06
Зарема Салихова рассказала, как массажист Кокорина усугублял его травмы 14:58
Минобороны Украины пересмотрело правила постановки женщин на воинский учет 14:58
Большое количество мессенджеров привело пользователей к потере связи с друзьями 14:52
Лукашенко пошутил о демократии 14:52

В Совфеде заявили, что объединение ПФР и Фонда соцстрахования произойдет к 2023 году

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко заявила, что объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единый Социальный фонд может произойти в следующем году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Данная модель сможет вступить в силу с 1 января 2023 года. Сейчас мы находимся в переходном периоде», — сказала Святенко.

Она добавила, что работа по объединению ПФР и ФСС не приведет к сбоям в их деятельности, в течение 2022 года их деятельность будет продолжаться в прежнем порядке.

По словам парламентария, в результате объединения будет сокращен управленческий аппарат, произойдет оптимизация расходов фондов, но при этом «будет сохранен человеческий капитал».

Ранее «Коммерсантъ» писал, что правительство планирует реорганизовать Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в единую организацию, которая получит название Социальный фонд. Организация получит новый организационно-правовой статус — «внебюджетный фонд». В настоящее время ПФР и ФСС являются государственными учреждениями.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть