В Совфеде заявили, что объединение ПФР и Фонда соцстрахования произойдет к 2023 году

Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко заявила, что объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единый Социальный фонд может произойти в следующем году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Данная модель сможет вступить в силу с 1 января 2023 года. Сейчас мы находимся в переходном периоде», — сказала Святенко.

Она добавила, что работа по объединению ПФР и ФСС не приведет к сбоям в их деятельности, в течение 2022 года их деятельность будет продолжаться в прежнем порядке.

По словам парламентария, в результате объединения будет сокращен управленческий аппарат, произойдет оптимизация расходов фондов, но при этом «будет сохранен человеческий капитал».

Ранее «Коммерсантъ» писал, что правительство планирует реорганизовать Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в единую организацию, которая получит название Социальный фонд. Организация получит новый организационно-правовой статус — «внебюджетный фонд». В настоящее время ПФР и ФСС являются государственными учреждениями.