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Европе предрекли катастрофу в случае прекращения экспорта газа из России

CNN: полное прекращение транзита газа из России грозит Европе катастрофой

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

США и их союзники работают над созданием плана действий на случай чрезвычайной ситуации, если поставки российского газа будут прекращены из-за гипотетического «вторжения» России на Украину. Об этом сообщает CNN.

Эксперт по энергетике американского Центра стратегических и международных исследований Никос Цафос выразил мнение, что даже малые перебои в поставках приведут к нарушению газотранспортной системы Европы. По его словам, эту проблему можно решить, но отказ от экспорта российских энергоносителей приведет к катастрофе.

Такой же позиции придерживается немецкий политолог Янис Клюге. По его словам, роль России в энергетическом секторе Европы столь велика, что при запрете экспортировать российский газ заполнить пробел в поставках в ближайшие месяцы будет невозможно.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, американские власти намерены не допустить ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» при вторжении России на Украину.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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