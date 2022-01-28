Европе предрекли катастрофу в случае прекращения экспорта газа из России

США и их союзники работают над созданием плана действий на случай чрезвычайной ситуации, если поставки российского газа будут прекращены из-за гипотетического «вторжения» России на Украину. Об этом сообщает CNN.

Эксперт по энергетике американского Центра стратегических и международных исследований Никос Цафос выразил мнение, что даже малые перебои в поставках приведут к нарушению газотранспортной системы Европы. По его словам, эту проблему можно решить, но отказ от экспорта российских энергоносителей приведет к катастрофе.

Такой же позиции придерживается немецкий политолог Янис Клюге. По его словам, роль России в энергетическом секторе Европы столь велика, что при запрете экспортировать российский газ заполнить пробел в поставках в ближайшие месяцы будет невозможно.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, американские власти намерены не допустить ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» при вторжении России на Украину.