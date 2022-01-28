ЕС и Великобритания разрабатывают санкции против России на случай «вторжения» на Украину

Евросоюз совместно с Великобританией разрабатывает пакет новых санкций в отношении российских проектов в газовой сфере, которые планируется ввести в случае эскалации вокруг Украины. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, «газовые» санкции поддерживаются со стороны США. Цель разрабатываемых мер заключается в том, чтобы «жестко ограничить» финансовые и технологические вливания, связанные с российскими инициативами в этой сфере.

В материале отмечается, что готовность Европы ударить по обширной российской углеводородной промышленности может повлиять на сами европейские компании, среди которых British Petroleum, Total и Shell, которые инвестируют в российский газовый сектор.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что конгрессмены США близки к компромиссу по вопросу финального варианта законопроекта о санкциях в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины и оказания Киеву дополнительной военной помощи.