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ЕС и Великобритания разрабатывают санкции против России на случай «вторжения» на Украину

Financial Times: ЕС и Великобритания готовят санкции против новых газовых проектов России

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Иван Руднев/РИА «Новости»

Евросоюз совместно с Великобританией разрабатывает пакет новых санкций в отношении российских проектов в газовой сфере, которые планируется ввести в случае эскалации вокруг Украины. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, «газовые» санкции поддерживаются со стороны США. Цель разрабатываемых мер заключается в том, чтобы «жестко ограничить» финансовые и технологические вливания, связанные с российскими инициативами в этой сфере.

В материале отмечается, что готовность Европы ударить по обширной российской углеводородной промышленности может повлиять на сами европейские компании, среди которых British Petroleum, Total и Shell, которые инвестируют в российский газовый сектор.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что конгрессмены США близки к компромиссу по вопросу финального варианта законопроекта о санкциях в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины и оказания Киеву дополнительной военной помощи.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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