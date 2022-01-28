Акции Tesla падают на фоне сбоя в цепочке поставок

Акции концерна-производителя Tesla сильно падают на фоне сбоя в цепочке поставок, сообщает Reuters.

Падение акций составило 8%. На ежеквартальной конференции, глава и основатель компании Илон Маск заявил, что Tesla не будет запускать новые модели, такие как Cybertruck, в этом году, потому что это снизит рост объемов перед лицом проблем с цепочкой поставок, которые будут смягчены только в следующем году.

Маск также отметил, что старт продаж Tesla Roadster тоже будет сдвинут на 2023 год. В 2022 году компания вообще не планирует запуск новых машин.

Cybertruck был представлен публике в 2019 году, с тех пор выпуск автомобиля несколько раз откладывался. В итоге старт продаж был назначен на 2021 год. Маск тогда заявил, что поставки начнутся в конце прошлого года, однако этого так и не произошло.

Ранее глава Tesla Илон Маск раскрыл причины переноса выпуска Cybertruck.