Глава «Нафтогаза» назвал «трюком» создание в Германии «дочки» Nord Stream 2 AG

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в своем Facebook прокомментировал создание немецкой «дочки» Nord Stream 2 AG — компании Gas for Europe GmbH для сертификации «Северного потока — 2».

»(Президент России Владимир — «Газета.Ru») Путин продолжает демонстрировать свое полное пренебрежение к Европе и ее законодательству. На этот раз речь идет о создании дочерней компании «Газпрома» Gas for Europe, которую он хочет сделать владельцем и оператором части «Северного потока — 2», которая проходит по территории Германии…», — заявил Витренко.

По его словам, Киев ожидает от нового правительства ФРГ и от германского регулятора, что они не позволят российскому лидеру «устраивать юридические трюки и пренебрегать европейскими нормами и законами».

Также Витренко указал, что «Нафтогаз», принимающий участие в процессе сертификации «Северного потока — 2», предоставит немецкому регулятору все свои юридические аргументы относительно якобы невозможности сертификации трубопровода.

Накануне стало известно, что оператор газопровода «Северный поток – 2» — компания Nord Stream 2 AG — учредила в Германии дочернюю структуру Gas for Europe GmbH, чтобы пройти сертификацию в ФРГ.

Ранее депутат Рады от «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что Украина не имеет возможности заблокировать сертификацию «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.