Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Командующий Нацгвардии Украины подал в отставку 17:51
Молодожены из Малайзии получили в подарок на свадьбу газовый баллон 17:44
СК завел дело на трех подростков в Нижнем Новгороде, готовивших нападение... 17:43
Пэрис Хилтон появилась в телешоу в разных туфлях 17:43
Ситилинк: россияне начали скупать технику на фоне вспышки «Омикрона» 17:41
Азмун вышел из командного чата «Зенита» 17:40
Брат Назарбаева лишил бывшую жену своей фамилии 17:35
УАЗ может сократить модельный ряд 17:32
Подлинник Врубеля выставили на продажу в соцсети 17:31
Украина завершила испытания своего «главного оружия» 17:31

Глава «Нафтогаза» назвал «трюком» создание в Германии «дочки» Nord Stream 2 AG

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Nord Stream 2 AG

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в своем Facebook прокомментировал создание немецкой «дочки» Nord Stream 2 AG — компании Gas for Europe GmbH для сертификации «Северного потока — 2».

»(Президент России Владимир — «Газета.Ru») Путин продолжает демонстрировать свое полное пренебрежение к Европе и ее законодательству. На этот раз речь идет о создании дочерней компании «Газпрома» Gas for Europe, которую он хочет сделать владельцем и оператором части «Северного потока — 2», которая проходит по территории Германии…», — заявил Витренко.

По его словам, Киев ожидает от нового правительства ФРГ и от германского регулятора, что они не позволят российскому лидеру «устраивать юридические трюки и пренебрегать европейскими нормами и законами».

Также Витренко указал, что «Нафтогаз», принимающий участие в процессе сертификации «Северного потока — 2», предоставит немецкому регулятору все свои юридические аргументы относительно якобы невозможности сертификации трубопровода.

Накануне стало известно, что оператор газопровода «Северный поток – 2» — компания Nord Stream 2 AG — учредила в Германии дочернюю структуру Gas for Europe GmbH, чтобы пройти сертификацию в ФРГ.

Ранее депутат Рады от «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что Украина не имеет возможности заблокировать сертификацию «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

Все новости на тему:
Обзор блогов и соцсетей
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть