Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Российскому наставнику сборной Казахстана по фигурному катанию угрожают убийством 14:41
Россияне стали чаще покупать автомобили премиум-сегмента с пробегом 14:39
В Магадане объявили режим ЧС из-за бродячих собак 14:38
Устроивший стрельбу в Днепре солдат рассказал, как убил сослуживцев 14:37
В Германии пригрозили распространить санкции против России на «Северный... 14:37
На границе с Белоруссией нашли тело польского солдата 14:33
Мужчина убил хорьков соседа из-за плохого запаха 14:33
Актриса Кабо призналась, что была влюблена в Караченцова 14:31
Песков опроверг заявления о недопуске блокадников на Пискаревское кладбище из-за... 14:29
Правозащитники: афганские гомосексуалы подвергаются насилию и грабежам со стороны талибов* 14:27

«Газпром»: в подземных хранилищах Европы осталось менее четверти от закачанного летом газа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Hannibal Hanschke/Reuters

«Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщил, что в европейских подземных хранилищах осталось менее четверти от закаченного в летний период газа, передает ТАСС.

Так, по состоянию на 25 января в газовых хранилищах было отобрано уже 75,9%, а объем активного газа в ПХГ оказался на 26,9% меньше прошлогоднего уровня.

Общий объем заполненности европейских хранилищ опустился до 40,9%. В Германии и во Франции этот показатель составляет около 39%.

При этом в газотранспортную систему Европы продолжают поступать рекордные потоки сжиженного природного газа, превышая 400 млн кубометров в сутки. Это в 2,2 раза больше среднего показателя для 20-х чисел января за последние 5 лет.

Ране сообщалось, что «Газпром» с начала недели увеличил транзит газа через территорию Украины в Европу. По данным «Оператора ГТС Украины» и словацкого оператора ГТС Eustream, прокачка могла вырасти на 22% — 24 января заявки на входе в ГТС Украины составляли 58,75 млн кубометров в сутки против 47,98 млн 21 января.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть