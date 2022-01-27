«Газпром»: в подземных хранилищах Европы осталось менее четверти от закачанного летом газа

«Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщил, что в европейских подземных хранилищах осталось менее четверти от закаченного в летний период газа, передает ТАСС.

Так, по состоянию на 25 января в газовых хранилищах было отобрано уже 75,9%, а объем активного газа в ПХГ оказался на 26,9% меньше прошлогоднего уровня.

Общий объем заполненности европейских хранилищ опустился до 40,9%. В Германии и во Франции этот показатель составляет около 39%.

При этом в газотранспортную систему Европы продолжают поступать рекордные потоки сжиженного природного газа, превышая 400 млн кубометров в сутки. Это в 2,2 раза больше среднего показателя для 20-х чисел января за последние 5 лет.

Ране сообщалось, что «Газпром» с начала недели увеличил транзит газа через территорию Украины в Европу. По данным «Оператора ГТС Украины» и словацкого оператора ГТС Eustream, прокачка могла вырасти на 22% — 24 января заявки на входе в ГТС Украины составляли 58,75 млн кубометров в сутки против 47,98 млн 21 января.