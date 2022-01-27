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Минсельхоз попросит ФАС проверить цены на удобрения

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РИА «Новости»

Минсельхоз решил обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России для проверки поступающих обращений по поводу нарушений в ценообразовании в сфере удобрений. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы РФ по экономической политике сообщил директор департамента регулирования рынков АПК министерства Максим Титов.

«У нас поставлена задача на этой неделе собрать информацию от регионов по тем ситуациям, где они считают, что ценообразование по всей цепочке не соблюдается, с конкретикой», — отметил Титов.

По его словам, на основе этих обращений будет отправлена информация в ФАС, чтобы была инициирована сквозная проверка.

Он также добавил, что министерство «отрабатывает в оперативном режиме» обращения от производителей. Некоторые из них заявляют, что по каким-то определенным причинам не могут приобрести необходимые объемы удобрений.

В конце ноября 2021 года производители минеральных удобрений решили заморозить цены на свою продукцию до мая-июля 2022 года, подписав соглашения по поставкам как минимум с 16 регионами.

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