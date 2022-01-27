Мишустин объявил о повышении ряда социальных пособий

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на заседании правительства о повышении социальных пособий.

В текущем году ежемесячные выплаты семьям с детьми, гражданам с ограничениями по здоровью, пострадавшим на производстве, и ветеранам будут увеличены на 8,4%.

«Кроме того, вырастут единовременные пособия женщинам по беременности, а также при рождении ребенка. Увеличится и размер материнского капитала и на первого ребенка. С почти 484 тыс. рублей до 524 тыс., а также на второго и последующих детей до более 693 тыс. рублей», — сказал глава кабмина.

Он добавил, что важно, чтобы всем, кому положена материальная помощь, получали ее своевременно и в полном объеме.

Ранее Госдума опубликовала список льгот и субсидий, которые депутаты посчитали малоизвестными среди населения. В перечень попали льготы на лекарства, выплаты на детей, различные случаи освобождения от налогов.