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Мишустин объявил о повышении ряда социальных пособий

В России с 1 февраля пособия на детей и по инвалидности вырастут на 8,4%

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на заседании правительства о повышении социальных пособий.

В текущем году ежемесячные выплаты семьям с детьми, гражданам с ограничениями по здоровью, пострадавшим на производстве, и ветеранам будут увеличены на 8,4%.

«Кроме того, вырастут единовременные пособия женщинам по беременности, а также при рождении ребенка. Увеличится и размер материнского капитала и на первого ребенка. С почти 484 тыс. рублей до 524 тыс., а также на второго и последующих детей до более 693 тыс. рублей», — сказал глава кабмина.

Он добавил, что важно, чтобы всем, кому положена материальная помощь, получали ее своевременно и в полном объеме.

Ранее Госдума опубликовала список льгот и субсидий, которые депутаты посчитали малоизвестными среди населения. В перечень попали льготы на лекарства, выплаты на детей, различные случаи освобождения от налогов.

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