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Госдума одобрила приватизацию участков у водоемов

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

В России разрешили оформлять в собственность земли во втором поясе водоохранных зон, сняв запрет на приватизацию таких участков. Соответствующий закон 27 января Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.

Зона санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения — один из видов зон с особыми условиями использования территории. ЗСО создаются для охраны источников водоснабжения от возможных загрязнений. Если в первом поясе вообще ничего нельзя строить, то во втором есть определенные ограничения, которые связаны, в частности, с размещением полигонов отходов, складов удобрений и ферм.

По закону оба вида поясов ЗСО были защищены от оборота участков. То есть эти земли нельзя передавать в частную собственность, покупать и продавать, однако можно сдавать в аренду. Теперь, после снятия запрета, земельные участки можно оформить под уже существующими строениями.

Данные поправки в закон были разработаны Росреестром в начале прошлого года по поручению правительства. Тогда ведомство оценило, что только подмосковный бюджет после снятия ограничений будет пополняться на 4,5 млрд рублей ежегодно.

В начале сентября глава Минприроды Александр Козлов анонсировал введение запрета на капитальное строительство, вырубку леса и создание биосферных полигонов на территории заповедников и в охраняемых зонах национальных парков.

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