Медведев заявил, что на 100% уверен в запуске «Северного потока — 2»

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на 100% уверен в том, что газопровод «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Он, безусловно, достроен, он готов к эксплуатации, там все уже абсолютно готово. Будет ли он введен в эксплуатацию? Я выскажу свое мнение. Я, конечно, тоже могу ошибаться. Я на 100% уверен, что он будет введен в эксплуатацию, просто потому что не бывает чудес. Если есть экономическая потребность, она должна быть реализована», — сказал он.

Медведев добавил, что попытки помешать реализации проекта все равно будут продолжаться, в первую очередь не из-за политических, а экономических причин.

Он напомнил, что проблемы с «Северным потоком — 2» начались «не из-за Украины или каких-то осложнений с Соединенными Штатами Америки», а потому что администрация бывшего американского президента Дональда Трампа решила, что «нечего русским делать на европейском рынке» и нужно поставлять в ЕС сжиженный природный газ из США.

Ранее немецкий регулятор назвал условие для сертификации «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина.