Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Кремле прокомментировали призыв депутатов помочь Донбассу оружием 12:53
Лавров заявил, что США в ответе по гарантиям безопасности не согласовали главный... 12:52
Госдума одобрила приватизацию участков у водоемов 12:52
Журова: раньше перед Олимпиадами болели гриппом, и никто не обращал внимания 12:52
В Кремле оценили перспективу продолжения диалога с США по госбезопасности 12:51
Украинца лишили прав на 190 лет за пьяное вождение 12:49
Песков: на анализ ответа по гарантиям безопасности НАТО и США потребуется время 12:48
В Кремле ответили на приглашение в Турцию Путина от Эрдогана 12:46
Звезда «Великолепного века» Халит Эргенч покинул Турцию с семьей 12:45
В Кремле оценили ультиматум Госдепа российскому послу 12:45

Медведев заявил, что на 100% уверен в запуске «Северного потока — 2»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Астафьев/РИА «Новости»

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на 100% уверен в том, что газопровод «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Он, безусловно, достроен, он готов к эксплуатации, там все уже абсолютно готово. Будет ли он введен в эксплуатацию? Я выскажу свое мнение. Я, конечно, тоже могу ошибаться. Я на 100% уверен, что он будет введен в эксплуатацию, просто потому что не бывает чудес. Если есть экономическая потребность, она должна быть реализована», — сказал он.

Медведев добавил, что попытки помешать реализации проекта все равно будут продолжаться, в первую очередь не из-за политических, а экономических причин.

Он напомнил, что проблемы с «Северным потоком — 2» начались «не из-за Украины или каких-то осложнений с Соединенными Штатами Америки», а потому что администрация бывшего американского президента Дональда Трампа решила, что «нечего русским делать на европейском рынке» и нужно поставлять в ЕС сжиженный природный газ из США.

Ранее немецкий регулятор назвал условие для сертификации «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть