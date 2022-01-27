«Авито.Услуги» назвали города, где сильнее всего вырос спрос на психологов

Спрос на психологов у россиян в 2021 году вырос на 99% по сравнению с показателями 2020 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в «Авито.Услуги».

Больше всего интерес к психологам проявляли в Ижевске, где за 2021 год стали к ним стали обращаться в 5,5 раза чаще, чем годом ранее. Второе место у Калининграда (в 4 раза). Замыкает тройку лидеров Новосибирск, где услугами психолога стали пользоваться в 3,5 раза больше, чем в 2020 году.

Наибольший спрос на психологов наблюдается в декабре. Это связано с давлением на работе перед окончанием года, когда надо закрыть проекты и завершить все дела, а также предновогодними хлопотами.

Стоимость одной часовой консультации со специалистом не менялась с 2020 года и в среднем стоит 1,5 тыс. рублей. Дешевле всего консультации с психологом обойдутся в Астрахани, Барнауле, Волгограде, Кирове, Курске и Рязани, где часовая консультация будет стоить в среднем 1000 рублей.

Эксперты компании объяснили рост интереса к занятиям с психологами популярностью дистанционных онлайн-консультаций. То есть помощь от специалиста можно получить практически в любое удобное время.

10 января психолог Алена Москвина рассказала, отчего у людей возникает чувство одиночества и как с ним справиться. Она отметила, что при беседе очень важны невербальные характеристики: вид собеседника, его поза, мимика, движения, тон голоса, запах, изменение положения в пространстве, дистанция, возможность прикоснуться.