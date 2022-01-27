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Доходы российского бюджета назвали «фискальным чудом»

Экономист НИУ ВШЭ Чернявский объяснил «фискальное чудо» доходов бюджета России в 2021 году

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Высокой инфляцией и сильным ростом ВВП объяснили «фискальное чудо» исполнения федерального бюджета за 2021 год в Центре развития Высшей школы экономики (ВШЭ). Об этом пишет РБК.

Доходы федерального бюджета составили 25,3 трлн руб., это на 35% превышает заложенный в законе бюджетный план.

Экономист Андрей Чернявский в обзоре «Фискальное чудо 2021 года» назвал такой рост «сверхординарным».

Экономист выделил пять факторов роста бюджетных доходов. Это высокие темпы роста экономики, высокие цены на нефть, сокращение нормы сбережений домохозяйств, сокращение международной мобильности населения из-за пандемии и ускорение инфляции.

Ранее сообщалось, что профицит федерального бюджета России за 2021 год составил 514,76 млрд руб. Это следует из данных Минфина.

Основная часть доходов сформировалась из поступлений от Федеральной налоговой службы — около 15,9 трлн руб. или 130,3% к прогнозным показателям. Федеральная таможенная служба направила около 7,2 трлн руб. или 143,5% к показателям по прогнозу, от других федеральных органов поступило 2,2 трлн руб. (141,9%).

18 января в Министерстве финансов России заявили, что дефицит бюджетных средств наблюдается в 21 регионе страны. Суммарно он составляет 175 млрд руб.

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