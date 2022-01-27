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Назван способ восполнить нехватку стажа для пенсии

Экономист Биезбардис предложил «покупать» страховой стаж при его нехватке для пенсии

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Представитель НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис напомнил, чтобы россиянин смог получать страховую пенсию, ему необходимо накопить минимальный страховой стаж. В этом году он составляет 13 лет. Как рассказал специалист агентству «Прайм», россиянам с меньшим сроком работы следует восполнить его.

По мнению Биезбардис официальная работа не всегда является способом восполнить нехватку стажа. По определенным обстоятельствам, гражданин может не успеть набрать нужный стаж, так как каждые два года это требование будет увеличиваться на год.

Прежде всего эксперт советует хранить трудовые договоры, договоры ГПХ, лицевые счета, ведомости на выдачу зарплаты и другие документы, которые подтверждают стаж.

Биезбардис также назвал другой действенный способ набрать страховой стаж —«купить» его за деньги. По российскому законодательству, для увеличения числа пенсионных баллов граждане имеют право приобрести до половины страхового стажа. Но мера распространяется только на обычный, а не льготный страховой стаж.

Отмечается, что минимальный размер добровольных страховых взносов в ПФР в текущем году составляет 36 669 руб. 60 коп., максимальный — 293 356 руб. 80 коп.

Таким образом купить трудовой стаж можно как единовременным платежом, так и распределив его на весь год. В 2022 году можно купить стаж за шесть лет.

Эксперт добавил, что для самозанятых ограничений нет.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил поправки, касающиеся индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года.

По поручению президента России Владимира Путина страховые пенсии по старости для неработающих россиян в 2022 году будут увеличены на 8,6%. В первоначальных планах предполагалось индексировать пенсии на 5,9%. Теперь же средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости с учетом увеличения составит 18 984 рубля.

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