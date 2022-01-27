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В Узбекистане приостановили поставки газа на АЗС и частным компаниям

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Рамиз Бахтияров/РИА «Новости»

В Узбекистане с 26 января введены временные ограничения на работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и приостанавливаются поставки природного газа частным компаниям. Как пишет агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики, это связано с массовым отключением электричества в стране.

Весь газ будет направляться на тепловые электростанции в целях стабильного обеспечения потребителей электроэнергией.

25 января в нескольких регионах Узбекистана произошло отключение электроэнергии. Причиной аварии называются перегрузки транзитной линии в Казахстане. Была приостановлена добыча газа и нефти на 64 месторождениях «Узбекнефтегаза».

Ранее стало известно, что регионы и крупнейшие города Казахстана, Узбекистана и Киргизии оказались обесточенными из-за ЧП на единой электросети, созданной еще во времена СССР. В Ташкенте считают, что авария произошла в Казахстане. Казахстанская KEGOC, в свою очередь, говорит о дисбалансе в сетях соседних стран. Блэкаут нарушил работу аэропортов и метро, абоненты жалуются на отсутствие мобильной связи, в жилых домах нет воды.

Предварительный ущерб от отключения электричества в Казахстане, Киргизии и Узбекистане на несколько часов, по предварительным подсчетам, может составить сотни миллиардов долларов, так как это влияет в том числе и на промышленный и транспортный секторы.

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