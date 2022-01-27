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ФАС возбудила первые дела после проверок цен на бензин

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении дочерних компаний «Лукойла» и «Газпромнефти». В ведомстве сочли, что произошло завышении цен на бензин. Как пишет «Российская газета», об этом заявил замглавы ведомства Виталий Королев на заседании окружных штабов в территориальных органах по мониторингу за ситуацией на рынке.

Проверка установила коллективное доминирование этих компаний на товарном рынке нефтепродуктов. В Нижегородской области компании реализуют автомобильное топливо по розничным ценам значительно превышающим уровень расходов, который необходим для обеспечения производства и реализации бензинов АИ-92 и АИ-95. К такому выводу пришли проверяющие.

Запланирован дальнейший мониторинг запасов и цен топлива в регионах.

Ранее сообщалось, что ФАС усилит контроль за топливом в регионах.

Анализ ситуации будет прежде всего осуществляться на автомобильные бензины АИ-92, АИ-95, дизельное топливо и сжиженные углеводородные газы. Особое внимание уделят мониторингу запасов по каждому поставщику топливу и их доле на рынках нефтепродуктов.

Также в Минэнерго рассказали, что в России планируется повысить объем потребления природного газа как моторного топлива. Энергическое ведомство вместе с регионами скорректируют показатель для городов.

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